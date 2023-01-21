ياسمين عبد العزيز… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار وتبهر جمهورها.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها ومتابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصى بـ”إنستجرام”.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز بإطلالة جذابة، مرتدية فستان باللون الأزرق، تاركة خصلات شعرها منسدلة على أكتافها.

وتدخل النجمة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضانى 2023 بمسلسل “ضرب نار”، والذى يعد من الأعمال المنتظرة فى دراما رمضان.

وتواصل ياسمين عبد العزيز تصور مسلسلها ضرب نار من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، ويشارك فى بطولة المسلسل النجم أحمد العوضى، والذى يعد ثالث تعاون درامى بينهما، بعدما قدما سويا مسلسلات “لآخر نفس” ومسلسل “اللى مالوش كبير” العام قبل الماضى.