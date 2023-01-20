القشطه هيفاء وهبي تنافس سما المصري و صافيناز بصدرها العاري التي جعلها تتصدر التريند.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تصدرت الفنانة هيفاء وهبي التريند “جوجل”، خلال الساعات القليلة الماضية بسبب إطلالاتها الجذابة بفستان من الريش، من آخر جلسة تصوير قامت بها، حيث ظهرت في الصور، وهي مرتدية فستان أسود من الريش، بخصلات شعر منسدلة على كتفها، وطبقت مكياجا ملائما للإطلالة.

هيفاء وهبي

تصدر هيفاء وهبي التريند

وهذه لم تكن المرة الأولى التي يتصدر فيها اسم هيفاء وهبي محركات البحث بسبب إطلالاتها المثيرة والمميزة، بل حدث في عدة إطلالات من قبل، سنعرض أبرزها لكم في السطور القادمة:

إطلالات هيفاء وهبي

ونشرت هيفاء وهبي، إطلالة بفستان أسود مزين بالورود يشبه فستان الفنانة ياسمين صبري التي ظهرت به خلال لقاء الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة”.

كما نشرت صورة لها وهي مرتدية فستان مكشوف الظهر يميل إلى اللون السماوي، ظهر خلاله تاتو على شكل “عين”.

وظهرت هيفاء وهبي إطلالة لها وهي مرتدية فستان قصير فسفوري اللون مضيفة إليه جاكيت أسود.

وفي اطلالة أخرى، ارتدت هيفاء فستان باللون الأسود والأخضر مع صندل باللون الأخضر المبهج وأضافت إيشارب به اللون الأخضر على شعرها، وحرصت أن يكون شعرها منسدلًا على ظهرها، وكتفيها، وكانت هذه الإطلالة في باريس مما تعجب الكثير من غرابة هذه الإطلالة وجاذبيتها أيضا.

ونشرت هيفاء وهبي، من قبل إطلالة كاجول، حيث كانت مرتدية بنطلون جينز واسع وتيشيرت أبيض.

وظهرت أيضا بعدة إطلالات كاجول منها التنورة القصيرة معها تيشرت أبيض، ومرة أخرى بقميص جينز مع حقيبة حمراء.

ونشرت هيفاء وهبي أيضا إطلالة جذابة إطلالة أخرى، وهي مرتدية فستان أزرق وقبعة بيضاء، مما لفتت أنظار الجمهور بجاذبيتها.

إطلالتها في الصباح

كما ظهرت في بإطلالة مُثيرة للجدل ولافتة للأنظار من داخل منزلها، حيث كانت ترتدي باللون الأبيض ما يشبه “قميص النوم” مما وصفها البعض بالصور الجريئة.

إطلالتها وهي حافية القدمين

وقبل ذلك بفترة قصيرة تصدرت هيفاء وهبي التريند أيضًا بعدما نشرت مجموعة من الصور، وهي حافية القدمين، ومرتدية فستان أسود قصير، حيث ظهرت وهي جالسة على الأرض، وتحمل بيدها وردة حمراء اللون، وكانت حافية القدمين، لتنال هذه الصورة إعجاب عدد كبير من جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي هو فيلم “شبا أوروبا”، ويشاركها البطولة كل من، الفنان أحمد الفيشاوي ومصطفي خاطر، ومصطفي خاطر، باسم سمرة، وأروى جودة، وتأليف كريم فاروق، سيناريو محمد أبو السعود وأمين جمال وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي، وإنتاج محمد الوزيري.