مروج الرحيلي… تشعل السخط في السعودية بهذه الصور الجريئة.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفاشينيستا السعودية مروج الرحيلي صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات، ارتدت فيها فستاناً صيفياً بألوان زاهية.

في أحدث إطلالة لها، تركت مروج شعرها الناعم ينسدل على كتفيها، واعتمدت على ميكياج هادئ وبسيط في إطلالاتها، في لإبراز ملامحها الطبيعية.

وفي الأسبوع الماضي، شاركت الرحيلي مع جمهورها أحدث إطلالة لها، أثناء زيارتها إلى إسبانيا، وارتدت فستان قصيراً باللون الوردي.