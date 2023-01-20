ميرنا جميل… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها بعض الصور الجديدة، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور انستجرام.

وظهرت ميرنا بالصور بإطلالة صباحية ملفتة، حيث ارتدت بنطلون وتيشيرت باللون الأسود، وجاكيت شتوي ثقيل، كما ارتدت غطاء على الرأس لحمايتها من أشعة الشمس، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الهادئ الذي زاد من جمالها وتألقها، مع ترك شعرها ينسدل على ظهرها بلونه الذهبي الرائع.

وشاركت مؤخرًا الفنانة ميرنا جميل في مسلسل “البيت بيتي” الذي تم عرضه مؤخرًا على إحدى المنصات الرقمية، والعمل من بطولة مصطفى خاطر، وكريم محمود عبدالعزيز، ومي القاضي، والفنان سامي مغاوري، ومن إخراج خالد مرعي، وتأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي.