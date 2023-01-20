الدكتوره يومي تنافس سما المصري بإطلالة جريئة تثير الجدل بين المتابعين والجمهور يعلق.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات عرضتها للهجوم والانتقادات، وظهرت الفاشنيستا اللبنانية المقيمة في الإمارات معتمدة على أزياء وصفها متابعون بالجريئة.

وفي إطلالتها اعتمدت على فستان أسود قصير بحمالات رفيعة مكشوف من الصدر، وجاكت من الفرو قصير غطى ذراعيها. ودائما ما تثير الفاشنيستا اللبنانية الجدل بإطلالاتها التي يعتبر البعض أنها تتمتع بلمسات غربية بعيدة عن المجتمعات العربية، بحسب تعليق سابق من أحد متابعيها.

إطلالة جريئة للدكتورة يومي

تعتمد دائما في إطلالاتها على لمسات جريئة تعرضها للهجوم، وفي آخر لقطات مثيرة للجدل لها نشرت مشهورة منصات التواصل الاجتماعي مجموعة من الإطلالات التي أثارت بها الجدل والتي تنوعت ما بين إطلالات رياضية وأخرى للسهرة.

كما ظهرت الدكتورة يومي، في صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات مستعرضة إطلالاتها ورشاقتها، لتتعرض بعدها لانتقادات حادة خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الفاشنيستا الشهيرة بإطلالات جريئة ومكشوفة.