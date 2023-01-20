رضوى الشربيني… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور من داخل سيارتها الفارهة.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الإعلامية رضوى الشربيني متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بصورة جديدة لها من داخل سيارتها.

ظهرت رضوى بإطلالة صيفية مميزة من داخل سيارتها، واعتمدت على مكياج ناعم كشف عن جمالها الطبيعي، أما بالنسبة لشعرها فتركته منسدلا بطريقة بسيطة وناعمة تناسبت مع اللوك الكاجول.

تفاعل متابعي رضوى مع إطلالتها وأبدوا إعجابهم بأناقتها واختيارتها المميزة في عالم الأزياء، وتساءل الكثير من جمهورها عن سر جمالها ورشاقتها.

اسم رضوى الشربيني يتصدر تريند مؤشرات البحث بشكل دائم على السوشيال ميديا، وذلك بسبب آرائها المعادية للرجال في أغلب المواقف.

الجدير بالذكر أن الإعلامية رضوي الشربيني قدمت العديد من البرامج التلفزيونية ومنها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور وقدمت أيضا برنامج أنا مصر الذي عرض عبر التلفزيون المصري ولكنها حققت شهرة كبيرة في برنامج هي وبس الذي يعرض عبر قناة سي بي سي، وأصبح واحد من أهم البرامج التي تناقش قضايا المرأة في التليفزيون.