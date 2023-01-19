نميمة الفن: طالبة تتهم خالد يوسف بإجبارها على إجهاض نفسها

فنون - كتب سعد محمود في الخميس 19 يناير 2023 11:14مساءً - يبدو أن قصة «هند – الفيشاوي» في الزواج العرفي، سوف تتكرر ثانيا في الوسط الفني بعد أن تقدمت طالبة جامعية في أحد معاهد السياحة والفنادق في مدينة الإسكندرية ببلاغ إلى قسم شرطة العجوزة في الجيزة تتهم فيه المخرج خالد يوسف، بالتعدي عليها بالضرب والسب وإجبارها على إجهاض جنينها بعد أن تزوجت منه «عرفيا» منذ عام ونصف العام.



الطالبة في البلاغ افادت بأنها «مقيمة في منطقة الزمالك، وأنها تدعى آيات .إ ( 22 عاما)، وأنها تعرفت على المخرج خالد يوسف وتزوجت منه عرفيا وأقامت معه في شقة بمنطقة ميدان لبنان في حيّ المهندسين بالجيزة،

وحملت منه، بعد العلاقة التي نشأت بينهما»، مضيفة «في شهر يوليو ، وعندما عرف خالد يوسف بحملها أمرها بالإجهاض ووعدها بإشهار زواجهما بعد ذلك، فاستجابت لأوامره، إلا أنه في يوم 13 يونيو علم بحملها مرة أخرى فطالبها بعقد الزواج العرفي.

بحجة توثيقه وإشهاره، وما ان امسكه في يديه حتى قام بتقطيعه واعتدى عليها بالضرب والسب والشتم، ثم طردها من الشقة.



تمكنت المجني عليها من جمع القطع المتبقية من العقد، وتسليمها إلى قسم الشرطة وقامت بتحرير بلاغ بالواقعة وتولت النيابة التي قررت استدعاء المخرج خالد يوسف للتحقيق معه في ما نسب إليه