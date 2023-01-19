درة … تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة فى أحدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة التونسية درة زروق، جمهورها بعض الصور الجديدة، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور انستجرام.

وظهرت درة بالصور يإطلالة متميزة حيث ارتدت ملابس شتوية باللون الأسود، ووضعت أحمر الشفاه الذي زاد من جمالها وتألقها، كما حرصت على ترك شعرها ينسدل على ظهرها دون ربطه.

يُذكر أن آخر أعمال درة الفنية، مسلسل “المتهمة” الذي حقق نجاحاً كبيراً فور عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وهو من تأليف وإخراج تامر نادي.