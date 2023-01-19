نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تارا عماد … بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار فى احدث جلسة تصوير عبر ”انستجرام” .. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت تارا عماد في الصور بالأبيض والأسود، مرتدية فستان مكشوف الصور وطويل، ومعتمدة علي انسدال خصلات شعرها السوداء على كتفيها.



وعلي صعيد آخر روجت الفنانة تارا عماد لـ فيلمها الجديد “المطاريد” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشاركت البوستر التشويقي للفيلم وكتبت: “مفيش تشكيل أقوي من كده يقدر يرجع مجد المطاريد، البوستر الرسمي لفيلم المطاريد 25 يناير بجميع دور العرض”.

فيلم المطاريد بطولة أحمد حاتم، إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صلاح «أحمد حاتم» الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده، ليبيع أملاكه في الأرياف بما فيها نادي كرة القدم.