مشهورة سناب شات السعودية مودل آش بوصلة رقص بثياب تفصل اعضاءها التناسلية

فنون - كتب سعد محمود في الخميس 19 يناير 2023 12:30 مساءً - وظهرت مودل آش بالصور وهي ترقص بعفوية بملابس لاحظ المتابعون أنها فصلت أعضاءها التناسلية بشكل واضح.

وقد تداول الصور عدد كبير من المتابعين ووجه لها البعض منهم كماً من الإنتقادات.

وكان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من صفحة مودل آش التي ردت على اسئلة المتابعين خلال تناولها الشوكولا وراحت تتكلم وهي تمضغ الطعام بطريقة استفزت البعض الذين اشاروا انه لا يجب ان تتكلم وهي تأكل لان ذلك عيب.

كما كشفت ان سبب ازدياد وزنها هو لانها تتناول الاكل بشكل اكثر منها هذا الشوكولا الذي ظهرت وهي تأكله في الفيديو واشار المعلق انها كانت نحيفة في السابق الا انها اصبحت في الوقت الحالي أسمن او تتملك وزن اضافي واضح في صورها.

