فضيحة سما المصري من داخل الحمام : لبست الروب اهو و عايزاها ليله حمرا – اتفرج

بيروت - ثريا شاهين - لازالت الراقصة سما المصري، تحاول إثارة الجدل بتصريحاتها وصورها، خاصة في الفترة الأخيرة، بعدما قررت طرح خاصية “الأسئلة” عبر “ستوري الإنستجرام”، ومن ثم إعادة نشرها والإجابة عنها بشكل جرئ.

واليوم نشرت “سما” صورة جريئة لها عبر حسابها الشخصي عل موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مُعلقة: ” الساعه ١٠ يعني تقريبا كمان ساعتين هنبتدي اسئله الستوري الجريئه بتاعتكوا….شدوا حيلكم باه عايزاها تولع النهارده…عايزاها ليله حمرااااا…كالعاده اللي هيشتم في التعليقات هيتعمل لأهله بلوك وهامسح التعليق..كل مره كده اتعودوا باه….يلا مستنياكوا ⁦”

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