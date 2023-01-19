نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هيفاء وهبي …تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير .. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هيفاء في الصور وهي ترتدي جمبسوت أسود وشعرها الأسود المنسدل على الأكتاف ومكياج ناعم أبرز جمالها.

يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة هيفاء وهبي فيلم «أشبا أوروبا» بطولتها أمام أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، باسم سمرة، تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبوالسعود، شريف يسري، إنتاج محمد الوزيري، إخراج محمد حماقي.



يدور في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حيث يجسد أبطاله هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر شخصيات توأم، ما يعني أنهم سيقدمون 6 شخصيات مختلفة.