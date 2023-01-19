ديمي روز …تطل بروب نوم شفاف أظهر كل ما خفي أمام الملأ بأوقح اطلالة على كوكب الأرض.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت عارضة الأزياء ​ديمي روز​ صورا جديدة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، من أجواء احتفالها بعيد الحب.

وظهرت في أول صورة واقفة ومرتدية روب نوم شفافاً، أما في الصورة الثانية، فظهرت وهي مستلقية على السرير، وعلقت على الصورتين كاتبة انها “شابة الغلامور”.

وحصلت الصورتين على عدد كبير من علامات الاعجاب من المتابعين، الذين أثنوا على جمالها في تعليقاتهم، وتمنوا لو انها تقبل الارتباط بهم.

يذكر ان ديمي روز من أشهر عارضات الازياء الشابات، ولها قاعدة جماهرية كبيرة.