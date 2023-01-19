هدى الاتربي… تتألق بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة هدى الإتربي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بمقطع مصور جديد.

تألقت هدى بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان أسود طويل بفتحه ساق كبير، ونسقت معه بالطو طويل من اللون الأحمر، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة ناعمة، ووضعت مكياج جرىء تناسب مع هذا اللوك.

تفاعل متابعي هدى الإتربي مع إطلالتها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول جمال أناقتها واختيارها للوك الذي كشف عن أناقتها وجمالها.

الجدير بالذكر أن هدى الإتربي أثارت جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية بعد ظهورها في حفل افتتاح المهرجان بشكل مختلف وتوقع محبيها أنها أجرت عملية تجميل جديدة كانت السبب في تغيير ملامحها بهذا الشكل الواضح، لكنها أكدت أنها لم تجري أي عمليات تجميل وأن التغيير في ملامحها بسبب استخدام المكياج بطريقة مختلفة.

يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي كان مسلسل “شارع 9” من تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، نرمين الفقي وأحمد سلامة.