القشطه قمر … بإطلالة جريئة تخطف الأنظار وتثير جنون المتابعين.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت المطربة اللبنانية قمر، صور جدية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت قمر بإطلالة جريئة، ارتدت ملابس شتوية انيقة باللون الأسود، أظهر الكثير من أنوثتها وجاذبيتها، ولاقت ردود أفعال إيجابية من جمهورها.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية “Kiss My Lips”، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.