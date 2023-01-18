كارول سماحه… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في حفلها الاخير بالرياض.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تألقت الفنانة كارول سماحة مؤخرا في حفلها بالرياض، وقدمت مجموعة مميزة من اغانيها المميزة التي يحبها الجمهور.

ظهرت كارول فى الحفل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان أزرق طويل، وفضلت ان تترك شعرها منسدلا بطريقة ناعمه تناسب اللوك، لكن كان لافت للانتباه استخدامها مكياج أنيق جعل ملامحها تبدو مختلفة بعض الشىء.

تفاعل عدد كبير من متابعي كارول سماحة مع هذة الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعلقيات الإيجابية

يذكر أن كارول سماحه طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة “مغرومة بمين”، وقدمتها باللون الرومانسي بالأشتراك مع المخرجة بتول عرفة