تارا عماد… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة تارا عماد، صوراً جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، وكتبت: “قبل شهرين”، وظهرت بفستان من تصميم مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب.

ولفتت الصور أنظار المتابعين الذين تغزلوا في أناقة تارا وجرأتها، وجاءت التعليقات: “قمر”، و”ساحرة”، و”أيقونة جمال”.

وتنتظر تارا عماد فيلم المطاريد من المقرر طرحه يوم 25 يناير الجاري بالسينما ودور العرض

ويشارك في البطولة كل من الفنانين: إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، أحمد حاتم، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، وآخرين، ومن تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، وإخراج ياسر سامي.