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تارا عماد… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة تارا عماد، صوراً جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، وكتبت: “قبل شهرين”، وظهرت بفستان من تصميم مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب.

ولفتت الصور أنظار المتابعين الذين تغزلوا في أناقة تارا وجرأتها، وجاءت التعليقات: “قمر”، و”ساحرة”، و”أيقونة جمال”.

وتنتظر تارا عماد فيلم المطاريد من المقرر طرحه يوم 25 يناير الجاري بالسينما ودور العرض

ويشارك في البطولة كل من الفنانين: إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، أحمد حاتم، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، وآخرين، ومن تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، وإخراج ياسر سامي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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