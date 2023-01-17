نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ياسمين عبد العزيز …بإطلالة شبابية فى أحدث ظهور لها تخطف الأنظار.. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز ، وهي بإطلالة شبابية ومكياج ناعم أبرز ملامحها .

وتفاعل عدد كبير من متابعه الفنانة ياسمين عبد العزيز وجاءت التعليقات كالتالي:” احنا بنصغر اوي ” ، ايه الحلاوة دي “.

وتدخل النجمة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضاني 2023 بمسلسل “ضرب نار”، والذى يعد من الأعمال المنتظرة في دراما رمضان، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، ومقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

ويشارك في بطولة المسلسل النجم أحمد العوضى، والذى يعد ثالث تعاون درامى بينهما، بعدما قدمًا سويًا مسلسلات “لآخر نفس” ومسلسل “اللى ملوش كبير” العام قبل الماضى.