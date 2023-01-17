ولعتها رقص.. القشطة نسرين طافش تبهر متابعيها على إنستجرام بـ “السالسا”

انت الان تتابع خبر ولعتها رقص.. نسرين طافش تبهر متابعيها على إنستجرام بـ “السالسا” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها والذي نال إعجاب الكثير.حيث نشرت “نسرين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو جديد، ظهرت فيه خلال تدريبها على رقصة “السالسا” مع مدربها، وأرفقت مع الفيديو التعليق التالي: “بدون حب كل عبادة عبء، كل الرقص عمل روتيني، كل الموسيقى مجرد ضوضاء”.

وقد تفاعل المتابعون مع هذا الفيديو، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (طيب بصير انا ارقص معاكي)، (واو)، (برافو)، (قلبي)، (بحبك يا نسرين)، (نسرين القمر).

الفيديو من هنا.

أحدث أعمال نسرين طافش

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة نسرين طافش، كان مسلسل “جوقة عزيزة”، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2022.

مسلسل “جوقة عزيزة” بطولة هبة نور، وسام حنا، أيمن رضا، سلوم حداد، علي كريم، غنوة محمود، عدنان أبو الشامات، إيمان عبد العزيز، نورا رحال، سليم صبري، والمسلسل من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر إسحاق.