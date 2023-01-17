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الصاروخ لورديانا …ترقص باللانجري في تحدي “انت معلمة”ومتابع: احلى من سما المصري و صافيناز.. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - أطلقت الراقصة البرازيلية لورديانا، عبر حسابها على انستغرام، تحدي للرقص على اغنية “انت معلمة” للفنانين المصريين عمر كمال وحمو بيكا وذلك بعد الاعلان عن استبعادها من كليب الاغنية.

وظهرت لورديانا في الفيديو وهي ترقص على انغام الاغنية ببدلة رقص سوداء اقرب الى اللانجري.

وكتبت لوديانا: “شارك في تحدي انتي معلمة مع أصحابك، أنت حر في تصميم رقصة خاصة أو اتباع نفس خطواتي، سأنشر أفضل العروض أفضل الرقصات عبر الاستوري الخاص بانستجرام أريد أن أرى كل البنات معلمة.. بحبكم جميعا”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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