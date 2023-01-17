الصاروخ لورديانا …ترقص باللانجري في تحدي “انت معلمة”ومتابع: احلى من سما المصري و صافيناز.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أطلقت الراقصة البرازيلية لورديانا، عبر حسابها على انستغرام، تحدي للرقص على اغنية “انت معلمة” للفنانين المصريين عمر كمال وحمو بيكا وذلك بعد الاعلان عن استبعادها من كليب الاغنية.

وظهرت لورديانا في الفيديو وهي ترقص على انغام الاغنية ببدلة رقص سوداء اقرب الى اللانجري.

وكتبت لوديانا: “شارك في تحدي انتي معلمة مع أصحابك، أنت حر في تصميم رقصة خاصة أو اتباع نفس خطواتي، سأنشر أفضل العروض أفضل الرقصات عبر الاستوري الخاص بانستجرام أريد أن أرى كل البنات معلمة.. بحبكم جميعا”.