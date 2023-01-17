نسرين طافش… تستعرض رشاقتها برقصة “السالسا” مع مدربها .. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع “إنستجرام” مقطع فيديو لها خلال تدريباتها على رقصة “السالسا”.

واستعرضت نسرين طافش فى الفيديو الذى ظهرت فيه مع مدربها الخاص رشاقتها خلال أداء رقصة “السالسا” الشهيرة.

وعلقت طافش، على الفيديو قائلة: “بدون حب، كل عبادة عبء، كل الرقص هو مجرد عمل روتينى، كل الموسيقى هى ضوضاء”.

يذكر أن نسرين طافش، يعرض لها قريبا فيلم “أخى فوق الشجرة”، والمقرر طرحه فى موسم إجازة نصف العام.

“أخى فوق الشجرة” بطولة رامز جلال، تارا عماد، حمدى المرغنى، بيومى فؤاد، إسلام إبراهيم، ويزو، ومحمد ثروت، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.