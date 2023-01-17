نور قدرى… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة نور قدري جمهورها بعض الصور الجديدة، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور “إنستجرام”.

وظهرت نور بالصور بإطلالة متميزة، حيث ارتدت ملابس تتميز بألوانها المبهجة اللامعة، كما اعتمدت على المكياج الكامل الذي زاد من جمالها وتألقها، وحرصت على ارتداء بعض الإكسسوارات الذهبية الرائعة.

وشاركت مؤخرا الفنانة نور قدري، في العرض المسرحي “تشارلي شابلن”، الذي يتم عرضه ضمن فاعليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.