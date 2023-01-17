رهف القحطاني… تشعل السخط في السعودية بسبب فيديو بملابس جريئة في عيد ميلادهـا.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت مشهورة سناب شات السعودية، رهف القحطاني، لموجة من الانتقادات بسبب إطلالتها خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

وظهرت رهف القحطاني في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات وهي تستعرض أناقتها خلال حفل عيد الميلاد، والتي اعتمدت فيها على فستان باللون الأزرق ضيق ومفتوح الظهر، وأمسكت حقيبة ذهبية اللون في يدها.

وتركت رهف القحطاني شكلها منسدلاً على ظهرها، واعتمدت على مكياج بسيط لإبراز جمالها، ووقفت لالتقاط الصور بجانب زينة عيد الميلاد.

وتسببت إطلالتها في هجوم المتابعين عليها بعد تداول الفيديو بسبب إطلالتها الضيقة التي بدت ملامح جسدها واضحة منه، حيث اعتبر البعض أنها لم تستعرض عيد الميلاد ولكن الغرض كان استعراض إطلالتها ونفسها، بحد تعبيرهم.