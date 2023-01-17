الجميلة سيرين عبدالنور تتحدى سما المصري و انجي خوري بمايوه بنفس لون جسدها أظهر كل شيء ولم يخفي شيء.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورها لها امام بحيرة، وظهرت بها باطلالة جريئة مرتدية حمالة صدر فقط، من لون جسدها ووضعت طاقية على رأسها وعلقت: كن انت سيد مزاجك.. لا تدع أحداً ينتزع منك شغفك لشيء، رافق من تحب حتى لو كان كتاباً أو كوب قهوة.

صورة سيرين عبد النور أشعلت ردود الفعل لدى المتابعين، حيث تغزل البعض بجمالها وإثارتها، مؤكدين على حبهم ودعمهم لها، بينما انتقدها البعض بسبب اطلالتها الجريئة والمبالغ فيها.