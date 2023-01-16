القشطه رانيا يوسف… تثير جنون المتابعين بإطلالة جريئة تخطف القلوب من جمالها.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة رانيا يوسف، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت رانيا، الصور التي ظهرت فيها بجانب موتوسيكل ومرتدية “قبعة وفستان قصير”، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “الغرض من حياتنا أن نكون سعداء”.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “منورة دايما هنا وهناك وفي كل مكان تروحيه يا أحلى فنانة”، “أحلى واحدة في مصر”، “ده الموتوسيكل بتاعك ده ولا إيه يا روني”، “أوعى الأناقة يا عم”، “الجميلة”، “القمر”.

رانيا يوسف تعود لخشبة المسرح بعد سنوات طويلة من الغياب بمسرحية “قمر الغجر” ويشاركها البطولة آمال رمزي، طارق صبري، ريم أحمد، رضا الجمال، شادي سرور، إخراج عمرو دوارة.

كما تتعاون “رانيا” مع أحمد الفيشاوي في فيلم جديد بعنوان “ورد وريحان” ويشارك في بطولة العمل نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، ونبيل عيسي، والعمل من تأليف وإخراج محمد نبيل.