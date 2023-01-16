شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – فيفي عبده في وصلة رقص فاضحة جديدة ومتابع: كسحت سما المصري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو لوصلة رقص جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو بفستان اخضر وهي ترقص على اغنية “جر ناعم” للفنانة هدى والتي تقول كلماتها: “دلعني دلع وانت تلاقيني شايلاك في قلبي ونن عيني”.

يذكر ان هذا الفيديو الثاني الذي نشرته فيفي عبده في غضون ساعات قليلة وهو ما عرضها لانتقادات كثيرة من متابعيها حيث علق احدهم قائلا: “الله يرحم أختك يافوفا” فيما قال اخر: “اختك الله يرحمها لسه. متوفيه. وانتي بترفصي” فيما انتقد اخرون اطلالاتها المتكررة بنفس الملابس حيث كتب احد متابعيها: “نفس الهدوم يوميه تركصين بيهن ماعندج غيرهن?”.