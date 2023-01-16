ميريام كلينك… تعود بكليب جديد وهي عارية تماماً على السرير .. .. شاهد الان (الفيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت عارضة الأزياء ميريام كلينك فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام أثارت فيه الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد ظهرت ميريام عارية في السرير وهي تغني بطريقة اعتبرها البعض مستفزة، وعلقت على الفيديو بالقول: “هذا الأحد.. عملي”.

وقد انهالت تعليقات المتابعين الذين هاجموا بغالبيتهم ميريام.

ويبدو ان ميريام ستطلق فيديو كليب اليوم الأحد وذلك بعد إطلاقها منذ عدة سنوات كليب “فوت الغول” الذي أثار حينها جدلا واسعا.