سارة سلامة… بإطلالة ساحرة جريئة تخطف الأنظار والجمهور يعلق.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة سارة سلامة، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت سارة، الصور، التي ظهرت فيها أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور كالتالي: “وشك اتغير ليه؟”، “الجمال فوق الخيال”، “الدلع كله”، “أحلى قمر”، “أجمل واحدة”، “حلوة” “جميلة”.

يذكر أن آخر أعمال سارة سلامة مسلسل “إسعاف يونس” الذي عُرض عام 2020.

المسلسل بطولة هناء الشوربجي، محمد علي رزق، وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، عبير صبري، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، كريم محمود عبدالعزيز، والعمل من إخراج معتز التوني.