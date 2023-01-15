ايقاف مذيعه عن العمل بسبب ملابسها الجريئة التى تثير الجدل.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت قناة “النهار” المصرية في بيان رسمي وقف المذيعة منى العمدة مقدمة برنامج “الجمهورية الجديدة”، وإحالتها وفريق العمل للتحقيق.

وجاء في البيان أنه تم رصد بعض الأخطاء والتجاوزات في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة، وقررت القناة وقفه لحين إعادته إلى المسار الصحيح أو إلغائه بشكل نهائي.

وأكد بيان “النهار” حرصها الدائم على تقديم محتوى وآداء مهني يليق بمشاهديها وفقاً لمًا تقره أخلاقيات العمل المهني والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي.

وكانت منى العمدة تعرضت لانتقادات قاسية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب طريقتها في إدارة الحوار وتعاملها مع ضيوفها، بالإضافة إلى اعتمادها مجموعة من الإطلالات التي وُصفت بـ”الجريئة” و”غير المناسبة”.