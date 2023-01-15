خلعت جميع ملابسها كاملة وظهرت بقطعة واحدة فقط تغطي صدرها.. الفنانة منة فضالي في أوقح إطلالة والجمهور مصدوم من جمال جسمها العريان.... شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أعادت حسابات تهتم بأخبار الفن والمشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي، نشر صورة للفنانة منة فضالي، ظهرت فيها بإطلالة جريئة جداً، حيث خلعت جميع ملابسها على أحد الشواطى وظهرت وهي ترتدي بيكيني فاضح.

الصورة المتداولة سبق أن نشرتها منة فضالي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، وعلقت عليها بقولها:”نعيش في مجتمع لو علموا أنك تحلم حلما جميلا لايقظوك من النوم”.

وأغلقت منة فضالي خاصية التعليق على الصورة حتى لا تتعرض لانتقادات المتابعين، الذي عادة ما يعترضون على إطلالاتها الجريئة.

منة فضالي تودع الصيف بصور عارية

وسبق أن ودعت منة فضالي الصيف بصورتين نشرتهما عبر حساباتها على السوشيال ميديا، وظهرت بإطلالة جريئة ومثيرة من دبي، حيث كانت ترتدي بيكيني وهي مستلقية على عوامة السباحة.