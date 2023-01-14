جنات… بإطلالة جريئة ونيو لوك ساحر يخطف الانظار.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة المغربية جنات جمهورها ومتابعيها صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وخطفت المطربة المغربية، الأنظار بإطلالتها الجذابة، مرتدية فستانًا مجسمًا باللون “الأزرق” عكس جمالها وقوامها الممشوق، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وكانت المطربة المغربية جنات طرحت أغنية جديدة حملت اسم “يا بختى بيه”، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من كلمات أحمد سرور، وألحان إسلام رفعت.