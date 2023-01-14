نوال الزغبي… بإطلالة جريئة تشعل الانستجرام وتبهر المتابعين وتثير الجدل.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت المطربة نوال الزغبي، مع متابعيها عبر إنستجرام، مجموعة صور جديدة بإطلالة جريئة.

وعلقت نوال على الصور: “شكرا على جائزة أفضل مطربة عربية من مهرجان جائزة المساهمة في التميز والقيادة”.

ونالت الصور إعجاب الجمهور، وجاءت التعليقات كالتالي: “الليدي الوحيدة”، و”جمالك ينبض حياة”، و”قمر ما شاء الله”، و”صايرة حلوة مثل أيام زمان”.

مؤخراً، أطلقت المطربة نوال الزغبي أغنية “أنا مش بتساب” باللهجة المصرية، على طريقة الفيديو كليب على منصة يوتيوب، وأخرج الكليب المخرج دان حداد، ومن كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.