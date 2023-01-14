ميرهان حسين… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار ومقارنة بينها وبين نوارة.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة ميرهان حسين صورًا جديدة لها وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وتألقت ميرهان حسين بإطلالة جذابة بالكاجوال، وعلقت قائلة :” ايه احلى مثل نوارة قالته ؟”.

وكانت الفنانة ميرهان حسين، تألقت فى عدد من المسلسلات الفترة الأخيرة منهم مسلسل “ستات بيت المعادى” ومسلسل “نصيبى وقسمتك” ومسلسل “نقل عام” وحاليا تشارك الفنانة ميرهان حسين، كبطلة لمسلسل “الونش” امام النجم محمد رجب.

وتنتظر ميرهان حسين عرض فيلم “اتنين للإيجار”، من بطولة الثنائى بيومى فؤاد ومحمد ثروت.