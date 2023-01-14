نانسي عجرم… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة نانسى عجرم صور جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهرت نانسى عجرم بإطلالة جذابة مرتدية بلوزة صوف باللون الأسود وبنطلون جلد بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وكانت أغنية نانسى عجرم “يا عيد”، والتى طرحتها على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، والمنصات الرقمية، قد حققت تفاعلا من المتابعين وحصدت ملايين المشاهدات بعد يومين من طرحها.

جدير بالذكر، أن نانسى عجرم أصدرت أغنية “على شانك” فى شهر أكتوبر الماضى على المنصات الرقمية، وهى كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب، وحققت ملايين المشاهدات.