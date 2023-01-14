شاهد .. الصاروخ ندى الكامل تحرق قلب طليقها أحمد الفيشاوي بصور جريئة وغير مسبوقة

فنون سعد محمود - حرصت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، بصورة جيدة من أحدث ظهور لها.

علقت طليقة أحمد الفيشاوي على الصورة قائلة:" معايير الجمال المصرية".

ظهرت طليقة الفيشاوي في الصورة بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت بقميص أبيض تميز بأنه شفاف، مما منحها إطلالة جريئة.

لافتة طليقة الفيشاوي الأنظار بمجموعة من الإكسسوارات التي ظهرت بها حيث اعتمدت على أقراط كبيرة باللون الأزرق، ونسقت مع إطلالتها التربون المشجر بالألوان التي تتناسب مع الأجواء الصيفية.

من الناحية الجمالية، اختارت طليقة الفيشاوي مكياجا جريئا مرتكز على أحمر شفاه باللون الأحمر بالإضافة إلي مكياج العيون مما كشف عن جمالها.

فاجأت الفنانة ندى الكامل جمهورها، وظهرت من جديد على إنستجرام بعد اختفائها فترة كبيرة، وقامت بالإعجاب بصورة نشرها الفنان عمر كمال على صفحته أمام البحر.

يأتي هذا بعدما حذفت طليقة الفنان احمد الفيشاوى كل صورها من انستجرام واختفت فترة كبيرة عن التفاعل مع جمهورها.

وتتميز طليقة الفنان احمد الفيشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وقامت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - بحذف جميع صورها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق“إنستجرام”، ولم تبق إلا على صورة واحدة فقط ظهرت فيها مع إحدى أصدقائها قبل 3 أشهر.