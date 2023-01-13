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درة… فى عيد ميلادها باجمل وأجراء إطلالاتها.. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - درة، بدأت حياتها الفنية من بوابة المسرح فى تونس بعرض “مجنون” للمخرج توفيق الجبالى، بعدها تصدرت بطولة عدد من الأعمال السينمائية هناك.

درة 
درة 
درة 

نجوميتها الأولى وشهرتها حصلت عليها بمشاركتها للفنان كاظم الساهر فى كليب أغنية “ناى عام” 2007، ومنذ هذا التاريخ بدأت انطلاقتها فى السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغى فى الوطن العربى، كما أصبحت ضيفة دائمة على أهم المهرجانات الفنية والمهتمة بالأزياء والموضة.

درة 
درة 
درة 

تألقت فى عدد من الأفلام والمسلسلات، ومن أهم أعمالها السينمائية: “مولانا، عنترة ابن ابن ابن شداد، تصبح على خير، كذبه كل يوم، سامى أكسيد الكربون، كلاشنكوف، هى فوضى، الأولة فى الغرام” .

درة 
درة 
درة 

أما عن أهم مسلسلاتها: “2018: نسر الصعيد، الشارع اللى ورانا ليالى الحلمية الجزء السادس، نصيبى وقسمتك، سجن النسا، مزاج الخير، الزوجة الرابعة، آدم، بالشمع الأحمر”، وغيرها من الأعمال.

درة 
درة 
درة 

وتألقت درة، مؤخرا بمسلسل “المتهمة”، الذى شارك فى بطولته عادل كرم ومحمد دياب وعلى الطيب ورشدى الشامى ومها نصار، وهو من تأليف وإخراج تامر نادى.

درة 
درة 
درة 
درة 

وتألقت درة بشخصية “نورهان” والتى تدخل فى مشكلة نفسية بسبب اتهامها فى جريمة قتل، وتحاول خلال الأحداث الهروب منها، وذلك فى إطار من السيكو دراما النفسية، ويندرج العمل تحت نوعية المسلسلات قصيرة الحلقات، وتم تصويره فى لبنان.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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