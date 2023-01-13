دنيا بطمه… بإطلالة جريئة وفستان قصير تشعل الانستجرام وتبهر المتابعين.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شغلت النجمة المغربية دنيا بطمة شبكات التواصل الاجتماعي مجدداً، من خلال إطلالتها الأخيرة، عقب نزاعها القضائي مع المنتج البحريني محمد الترك وحصولها على الطلاق وحضانة ابنتيها منه والحكم بسجنه.

وأطلت بطمة عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام” بفستان أسود قصير جداً من توقيع دار “فالنتينو”، نسّقته مع حقيبة يد صغيرة باللون الزهري وحذاء بكعب عالٍ باللون عينه.

وقالت في تعليقها على المنشور الجريء: “يلا كبشرو يا بنات اول صورة”.