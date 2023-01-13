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ديمي روز …تصعق الجميع بأجرأ إطلالة على وجة الكون.. أرتدت الشورت فقط وكشفت عن كل شيء.. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت عارضة الازياء العالمية ​ديمي روز​ جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة من احدث ظهور لها.

ظهرت ديمي بالصورة بشورت قصير جداً أبرز ساقيها. وجلست ديمي وبجانبها قط اشقر يلاعبها وهي تقوم بمكالمة هاتفية.

الأمر الذي أثار الجدل هو الجملة التي تظهر على قميص ديمي حيث ظهرت عبارة blow me up على القميص بما معناه انسفني.

تسائل الجمهور عن ما قصدته روز بوضع قميص يحمل رسالة معينة، فيما سألها البعض الأخر ما اسم قطك؟

دائما ما تشعل ديمي مواقع السوشل ميديا بإطلالات تعمد فيها الى اظهار مفاتنها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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