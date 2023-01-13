الدكتوره يومى… تخطت الخطوط الحمراء بإطلالة جريئة تثير الجدل بين المتابعين.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات ظهرت فيها بإطلالة جريئة جعلتها تتصدر حديث منصات التواصل الاجتماعي.

إطلالة الدكتورة يومي الجريئة ليست الأولى التي تثير بها الجدل بجرأتها وإنما سبق ونشرت مشهورة منصات التواصل الاجتماعي مجموعة من الإطلالات التي أثارت بها الجدل والتي تنوعت ما بين إطلالات رياضية وأخرى للسهرة.

إطلالات الدكتورة يومي

وقبل هذه الإطلالة ظهرت الدكتورة يومي، في صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات وهي تستعرض إطلالاتها ورشاقتها، لتتعرض بعدها لانتقادات حادة خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الفاشنيستا الشهيرة بإطلالات جريئة ومكشوفة.