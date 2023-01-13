بالمايوه الأسود .. القشطة نادين نسيب نجيم تثير جنون الشباب بإطلالة عارية وغير مسبوقة.. استلقت على الرمال وكشفت المستور دون خجل.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة Instagram حيث ظهرت وهي تستلقي على شاطيء البحر بالمايوه الأسود الفاضح، وهو ما أثار حفيظة متابعيها على السوشيال ميديا.

وعلقت نادين على الصورة كاتبة: “مكاني السعيد ووقتي الشخصي، بعشق البحر والرمل بحس بالهدوء … ممكن تعيشوا على جزيرة ؟ صراحة انا ممكن اعملها بس مش هلىء بعد شي 10 سنين”.