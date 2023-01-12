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وصلة رقص مثيرة لبنات في مدرسة خاصة يثير جدلا واسعا ويتصدر تريند جوجل ومتابع: غلبتي فيفي عبده و لورديانا .. .. شاهد الان

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نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وصلة رقص فاضحة في مدرسة للبنات يثير جدلا واسعا ويحقق 10 مليون مشاهدة ومتابع: غلبتي وصافيناز.. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبعض الفتيات وهم يرقصون على أغاني.

ولاقا الفيديو تفاعلا كبيرا وتصدر تريند جوجل ، ويظهر مقدع الفيديو الذي من المعتم تصويره بدون علم الفتيات الذين كانوا منشغلين بالرقص وتم تداول الفيديو علي نطاق واسع وعلق العديد من المتابعين على هذا الفيديو ، ويظهر الفيديو البنات يرقصون في ملعب المدرسة

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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