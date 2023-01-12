نرمين الفقي… بإطلالة ساحرة على شاطئ البحر تستعرض جمالها والجمهور يعلق.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة نرمين الفقي، صوراً جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، أثناء استجمامها بالشمس بإحدى الشواطئ المصرية

وكتبت: “مساء الفل والياسمين على كل الناس الجميلة”.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور التي امتدحت إطلالتها، وجاءت بعضها: “الله عليكي قمراية”، و”حورية البحر والسحر والجمال”، و”انتي الجمال كله، بينما تحدث البعض على حدوث تعديلات في الصور بعد نشرها”.

كما علق البعض على رشاقتها الملحوظة في أحدث ظهور لها على انستجرام.

وشاركت نرمين الفقي مؤخراً في الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة” الذي عُرض قبل موسم دراما رمضان 2022، وشارك في بطولته سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، كارولين عزمي، وغيرهم.