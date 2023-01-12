نوال الزغبي… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار وتثير جنون المتابعين.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة نوال الزغبي جمهورها بصور جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي Instgram.

وظهرت نوال الزغبي في الصور بإطلالة جذابة بارتدائها فستان أسود اللون مفتوح من منطقة الصدر أظهر جمالها وأنوثتها.

ونالت الصور العديد من التعليقات ومنها “قمر بجد” و”الليدي الجميلة” و”جمالك جمال مش عادي”.

وطرحت نوال الزغبي مؤخرا أغنية جديدة بعنوان “أنا مش بتساب” والتي حققت نجاحا كبيرا بمجرد طرحها.

“أنا مش بتساب”.. من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.