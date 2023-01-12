نرمين الفقي… بإطلالة ساحرة من أمام البحر فى أحدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بعض الصور الجديدة، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور انستجرام.

وظهرت نرمين بالصور بإطلالة متميزة، حيث كانت تجلس أمام البحر تستمتع بأشعة الشمس والهواء النقي، ومنظر المياه الرائع أمامها، وعلقت على الصور قائلة: “مساء الفل والياسمين على كل الناس الجميلة”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقي، مشاركتها في بطولة الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة الذي عرض قبل موسم رمضان الماضي 2022، وهو من بطولة سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، كارولين عزمي، وغيرهم من الفنانين.