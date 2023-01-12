أصالة… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت المطربة أصالة عدة صور جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وظهرت أصالة مرتدية توب باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدت إكسسوارات مكونة حلق، وسلسلة.

ودائما ما تحرص أصالة على التنوع بين إطلالتها مابين الكاجوال، والفساتين القصيرة والطويلة.