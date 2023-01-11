ندمت عليه يسرا اللوزي وطالبت بحذفه.. المشهد الجريء والمليء الإثارة والتقبيل في الفيلم الممنوع.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - تتغير وجهات نظر الفنانات والممثلات من فترة لأخرى وذلك بسبب التنمر الذي يتعرضن له بسبب بعض المشاهد التي تنشر ويعاد نشرها مع اجتزاء مشاهد ساخنة لهن مع الممثلين مما يضطرهن الأمر للمطالبة بحذف المشاهد.ولا يكاد يخلو فيلم مصري من الاثارة والجراءة وخاصة افلام الممثل الكبير عادل امام والذي اشتهر بالافلام الجريئة والساخنة وله العددي من الاعمال وبرفقة الكثير من نجمات الفن والسينما المصرية ومنها الفنانة يسرا اللوزي.

وطالبت الفنانة يسرا اللوزي بحذف المشهد لأنه مجتزأ من فيلم وناشروه يتعمدون الاساءة لها جاء ذلك حسب تصريحها