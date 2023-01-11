ميرهان حسين… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار والجمهور يعلق “كيم كارداشيان مصر “.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة ميرهان حسين صورًا لها من كواليس مسلسل “مشوار الونش”، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وعلقت ميرهان على الصور قائلة :”نوارة الحتة، مشوار الونش”.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي :”قمر، أيوة يا وردة، يا نوارة يا قمر، يا ستة على ستة يا نوارة الحتة، نوارة قلبي، جميلة، دلوعة، كيم كارداشيان مصر، أحلى نوارة في الدنيا، نوارة وأنتي نوارة القلب”.

مسلسل “مشوار الونش” بطولة: محمد رجب، محمود عبدالمغني، ميمي جمال، منة فضالي، إيهاب فهمي، أحمد أبو داود، علاء مرسي، عبير منير، محسن منصور، حنان سليمان، ومن إخراج إسماعيل فاروق.