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ميرهان حسين… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار والجمهور يعلق “كيم كارداشيان مصر “.. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة ميرهان حسين صورًا لها من كواليس مسلسل “مشوار الونش”، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وعلقت ميرهان على الصور قائلة :”نوارة الحتة، مشوار الونش”.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي :”قمر، أيوة يا وردة، يا نوارة يا قمر، يا ستة على ستة يا نوارة الحتة، نوارة قلبي، جميلة، دلوعة، كيم كارداشيان مصر، أحلى نوارة في الدنيا، نوارة وأنتي نوارة القلب”.

مسلسل “مشوار الونش” بطولة: محمد رجب، محمود عبدالمغني، ميمي جمال، منة فضالي، إيهاب فهمي، أحمد أبو داود، علاء مرسي، عبير منير، محسن منصور، حنان سليمان، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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