تخطت الحدود الحمراء .. الصاروخ ديمي روز تفجر الانترنت بالمايوه الفاضح وهي تقود الدراجة ليظهر كل شيء أمام الملاء ..اتفرج

انت الان تتابع خبر ديمي روز تفجر الانترنت بالسترينغ الفاضح وهي تقود الدراجة ليظهر كل شيء أمام الملاء .. (تخطت الحدود الحمراء) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/11 الساعة 05:03 مساءً | (هبه الوهالي )

نشرت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​ مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وهي تقود دراجة وتجول في الشوارع مرتدية مايوه باللون الأحمر مؤلف من حمالة صدر فاضحة وسترينغ.

الجمهور إعتبر أن روز بالغت في تخطيها الخطوط الحمراء في جلسة التصوير هذه.

وكانت قد كشفت ديمي روز عن المزيد من الصور من جلسة التصوير التي خضعت لها في الساعات الماضية، في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وإستعرضت ديمي روز جسدها وهي عارية ووضعت على كتفيها جاكيت طويل باللون الأحمر، وإنتعلت حذاء شتوي من الجلد.

نشرت عارضة الأزياء البريطانية "ديمي روز - Demi Rose" عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت "ديمي روز - Demi Rose" في الجلسة بإطلالة مميزة، ونالت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.

معلومات عن (ديمي روز - Demi Rose):

ديمي روز، عارضة أزياء بريطانية، من مواليد يوم 27 مارس 1995 في برمينغهام، المملكة المتحدة.