مى سليم… تبهر المتابعين بجمالها وأنوثتها فى أحدث ظهور بالاسود اللامع.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - فاجئت الفنانة مي سليم جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديو والصور انستجرام بصورة جديدة لها ظهرت من خلالها باطلالة مميزة نالت اعجاب متابعيها.

حيث ظهرت مي سليم وهي ترتدي فستان اسود لامع وقامت بوضع بعض مساحيق التجميل التي تتناسب مع لون بشرتها واشادة اغلب متابعيها باطلالتها والتي وصفها الكثيرين بالجذابة.

واحتفلت مي سليم مؤخرا باصدار اغنيتها الجديدة احنا كبنات وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي وحققت الاغنية نجاحا ملحوظا خاصة وانها تعبر عن تجارب عاشتها الكثير من الفتيات.

على ناحية اخرى تستكمل مي سليم تصوير احدث اعمالها الفنية التي تجمعها بالفنان خالد سليم والذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة خاصة وانهم يقوموا بتصويره منذ فترة طويلة.

وكان اخر اعمال الفنانة مي سليم مسلسل دنيا تانيه الذي شارك في بطولته ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.