شهاب ملح … يقبل قدم شذى حسون وهجوم عليه فى جميع مواقع التواصل.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - فوجئت الفنانة العراقية شذى حسون بالبلوجر الشهير شهاب ملح يقبل رأسها وقدمها فور رؤيتها للمرة الأولى.

وتداولت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ “شهاب” وهو يبكي من فرحته بلقاء “شذى” قائلا: “يا عمري أخيرا شفتها يا جماعة”.

ثم قام شهاب ملح بتقبيل رأسها وقدمها ودخل في نوبة بكاء لترد عليه شذى حسون قائلة: “شهاب كافي”.

وبسبب هذا الفيديو تصدر اسم المطربة العراقية شذى حسون التريند، وسط انتقادات من قبل الجمهور بسبب ما وصفوه برد الفعل المبالغ فيه من قبل شهاب ملح

من ناحية أخرى طرحت الفنانة العراقية فيديو كليب عبر حسابها الرسمي بموقع يوتيوب بعنوان “حبي وغرامي” وهي من ألحان حاتم العراقي وتوزيع عمار العامي، والكليب من إخراج إيهاب الرافد.